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        Haberler Spor Voleybol Milli Takım yıldızı Zehra Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi ve boyu kaç? Voleybolcu Zehra Güneş biyografi - Voleybol Haberleri

        Milli Takım yıldızı Zehra Güneş kimdir?

        A Milli Voleybol Takımında yer alan Zehra Güneş, Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çeken isimlerden birisi oldu. İşte Milli ve kulüp başarısıyla dikkat çeken "Zehra Güneş kim, nereli ve kaç yaşında?" sorularına dair tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 01:14 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:14
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        ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı Voley Kadınlar Avrupa Şampiyonası sonrası sorgulanmaya başladı. İstanbul doğumlu olan Güneş, 7 Temmuz 1999 doğumludur.

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        Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı ve iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Zehra Güneş henüz 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.

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        Aynı sezon genç voleybolcu PAF takım genç takımında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2.Lig'e şampiyon olarak çıkan Güneş takımında forma giydi.

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        2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık forma giydi. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla 2 FIVB Kulupler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonasu Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

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        Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördücülüğü, U23 Millli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu ve Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

        1999 doğumlu olan orta oyuncu, 23 yaşında 1.97 cm boyunda ve bekar.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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