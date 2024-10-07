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        Haberler Spor Futbol Milli takıma gitmeyen Mbappe'ye Fransa'da büyük tepki! - Futbol Haberleri

        Milli takıma gitmeyen Mbappe'ye Fransa'da büyük tepki!

        Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, kulüp kariyerine odaklanmak için Fransa Milli Takımı'na katılmama kararı aldı. Oyuncunun bu tercihi Fransa'da eleştirilerin hedefi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:12
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        Fransa'da Mbappe'ye büyük tepki!
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        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, liglere verilen arada Fransa Milli Takımı'na katılmama kararı aldı.

        Real Madrid'deki performansıyla beklenen etkiyi henüz tam olarak gösteremeyen yıldız oyuncu, kulüp kariyerine odaklanmak amacıyla milli takıma ara verdi. Ancak bu tercih, Fransa'da geniş çapta eleştirilere yol açtı.

        Fransız spor yorumcusu Fabian Bonnet, Mbappe'nin milli takıma katılmama kararını eleştirerek, "Bir kaptan olarak taraftarınıza ve ülkenizin insanlarına bir açıklama borçlusunuz, ancak Mbappe'nin böyle bir açıklaması yok. Gerçek kaptanın Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı," dedi.

        Fransa futbolunun efsane isimlerinden Maxim Bossis ise, "Sakatlığın nedeniyle oynamayabilirsin, ama hem kulüp hem de milli takımda sahaya çıkmamak kafa karıştırıcı. Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinden oyuna girdiğini gördüğümüzde işler bulanıklaşıyor," ifadelerini kullandı.

        DESCHAMPS'TAN AÇIKLAMA

        Didier Deschamps, oyuncuların kulüplerine karşı da sorumlu olduğunu belirtirken "İşveren Federasyon değil kulüptür. Fiziksel sorunlar yaşanabilecek durumda olan oyuncular var, kulüpler oyuncuların milli takımlara gitmemesine, risk almasına her zaman direndi. Risk almak için burada değilim. Ben de daha önce bir kulüp teknik direktörüydüm. Benim için en önemlisi oyuncularla olan bu ilişki, onlarla doğrudan konuşmak" diye konuştu.

        Sakatlık konusunda kulüp ve milli takım sağlık ekipleri arasındaki iletişimin önemine değinen Fransız teknik adam "Kulübün sağlık ekipleri ile milli takım arasında tıbbi düzeyde bilgi alışverişinin olması gerekiyor. Maç takviminin yoğunluğu futbolcuları etkiliyor. Bu da işveren olan kulüplerin oyuncularına karşı daha dikkatli olması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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