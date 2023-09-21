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Futbolculuk kariyerinde Avrupa'nın en önemli forvetlerinden biri olan ve teknik direktör olarak da Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi büyük kulüplerde görev alan Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü oldu. İşte, Montella'nın hayat hikayesinden bilgiler...