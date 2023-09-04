Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Küba'dan ceza aldı, sığınmacı oldu!
Filenin Sultanları'nda forma terleten ve başarılı performansıyla göz dolduran Melissa Vargas, voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Küba asıllı Türk milli voleybolcu Vargas'ın duyulmamış hayat hikayesini sizler için derledik.
Filenin Sultanları'nda forma giyen yetenekli voleybolcu Melissa Vargas, son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesini haberimizin devamında sizler için derledik. İşte Küba asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas'ın hayatı...
16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan isim, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. O zamanlardan bile Vargas'ın çok başarılı bir kariyeri olacağı belliydi.
Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Başarılı isim 14 yaşında geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim Melissa Vargas'tı.
Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti.
16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını kanıtladı ve voleybol camiasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.
Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.
"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.
2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.
1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, şampiyonluğun alındığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" unvanına da sahip oldu.