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Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti.

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16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını kanıtladı ve voleybol camiasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.