Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli tekvandocu Nur Tatar Askari'nin kariyerini sürdüreceğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli tekvandocunun geri döndüğünü belirtti.

Hamza Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "Efsane şampiyon geri döndü. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı yerden devam ediyor. 20 yıl önce küçük bir kızın Van'da başlayan serüveni inşallah 2020 yılında Tokyo'da altın madalya ile taçlanacak."

Nur Tatar Askari, haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım" ifadesiyle kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

— Hamza Yerlikaya (@hamzayerlikaya) August 14, 2018

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