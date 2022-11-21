Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım dünya ikincisi oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım dünya ikincisi oldu
DHA

Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı yenerek yarı finale yükselen ve madalyayı garantileyen Rukiye Yıldırım, bu turda Tayvan'dan Ying Hsuan Huang'ı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Rukiye Yıldırım, kariyerinin üçüncü dünya şampiyonası madalyasını elde etmiş oldu. Tecrübeli tekvandocu, 2011 ve 2019'da dünya 3'üncüsü olmuştu.

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Görkem Polat, ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Geraldo Rodriguez'i yenerek ikinci tura yükseldi. Görkem Polat, ikinci turda Fas'tan Omar Lakehal'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye, bu sonuçla Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya ile tamamlamış oldu. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli pentatlet İlke Özyüksel Ankarada yüzme havuzuna alınmadı
DİĞER Milli pentatlet yüzme havuzuna alınmadı
Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı
DİĞER Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
Hayriye Türksoy Hançer finale yükseldi
DİĞER Hayriye Türksoy Hançer finale yükseldi
Eski milli güreşçi Ahmet Gökçen vefat etti
DİĞER Eski milli güreşçi Ahmet Gökçen vefat etti
Alaçatı Wind Fest, sörf bölgesi olarak korunması amacıyla düzenleniyor
DİĞER "Alaçatı rüzgarı hiç bitmesin"
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu!
DİĞER Milli bilardocu dünya şampiyonu!
Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Kübra Korkut altın madalya kazandı
DİĞER Masa tenisinde tarihi şampiyonluk!
Para atıcılıkta Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu!
DİĞER Para atıcılıkta Aysel dünya şampiyonu!
Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Kübra Korkut'a tebrik
DİĞER Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcuya tebrik
Milli güreşçiler dünya sıralamasında zirvede
DİĞER Milli güreşçiler dünya sıralamasında zirvede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.