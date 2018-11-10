Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular üçüncü günü 3 madalyayla tamamladı.

Başkent Varşova'da süren şampiyonada erkekler artı 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Erkekler 68 kiloda mücadele eden Mehmet Kani Polat ise gümüş madalya elde etti.

Türkiye adına günün diğer madalyası kadınlar 57 kiloda geldi. Bu kategoride Tuğba Yılmaz, bronz madalya aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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