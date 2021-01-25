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"Milli uçan arabaya" imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak

"Milli uçan arabaTEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek.ya" imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak

AA

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, 20. yüzyılın başından beri gerçekleştirilmeye çalışılan, kişisel ya da toplu taşıma amacıyla hem karada hem havada seyredebilen bir araç fikrinin yakın gelecekte hayata geçmesi hiç de uzak görünmüyor.

Geleceğin araçlarından biri olarak görülen "uçan araba" alanında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dahil, yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "uçan araba" konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor.

Takımlardan, aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla takımlar, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacak.

Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciye 45 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL'lik ödül verilecek.

- 35 farklı teknoloji yarışması gençleri bekliyor

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.

TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten World DroneCup'a, Model Uydu'dan Hackİstanbul'a kadar onlarca nefes kesen yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html web sitesini ziyaret etmek yeterli oluyor.

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