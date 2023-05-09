Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da çektirdiği fotoğrafı taklit edince sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Bir dönemin efsane futbolcularından biri olan Arda Turan'dan ise bu fotoğrafa yanıt gecikmedi.