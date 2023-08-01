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        Haberler Voleybol Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şahıs yakalandı - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şahıs yakalandı

        Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:00
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        Milli voleybolcuyu tehdit eden şahıs yakalandı
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        İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N, aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

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        "KORKU VE ENDİŞEYE SEBEBİYET VERMİŞTİR"

        Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denilmişti:

        "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen Mustafa N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkil açısından korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Şüpheli hem müvekkil, hem sponsor şirket çalışanlarının can ve mal güvenliğine ilişkin tehlike arz ettiğinden hakkında hukuki işlem başlatılması zarureti hasıl olmuştur. Savcılık ve emniyet tarafından tüm işlemler özenle takip edilmekte olup şüpheli hakkında gereğinin yapılacağı hususunda Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur" ifadeleri kullanıldı.

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