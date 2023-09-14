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        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcu Melissa Vargas resmen Malatyalı oluyor! - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Melissa Vargas resmen Malatyalı oluyor!

        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Eylül'de yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melissa Vargas'a fahri hemşehrilik beratının verilmesi görüşülecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:38
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        Vargas resmen Malatyalı oluyor!
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        Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas’a fahri hemşehrilik beratı verilmesi önerisi de gündem maddeleri arasında yer aldı.

        Kendisine memleketinin sorulması üzerine ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, gelen teklifi 15 Eylül’de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.

        15 Eylül'de yapılacak olan meclis toplantısında karar çıkması halinde Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.

        Aslen Kübalı olan Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra A Milli formayı sırtına geçirmiş ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük pay sahibi olmuştu.

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