Milli yas ne zaman, saat kaçta bitecek? Gazze için milli yas kaç gün sürecek?

Milli yas ne zaman, saat kaçta bitecek? Gazze için milli yas kaç gün sürecek?

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması ve günlerdir Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle ilan edilen 3 günlük milli yasın sonuna gelindi. Peki, milli yas ne zaman bitecek? Milli yas saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

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MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir.Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir. Ayrıca milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir.