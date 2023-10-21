Milli yas ne zaman, saat kaçta bitecek? Gazze için milli yas kaç gün sürecek?
Gazze'de İsrail'in yürüttüğü operasyonlar ve bu nedenle hayatını kaybeden Filistinlilerin acılarını paylaşmak amacıyla ilan edilen milli yas ne zaman bitecek? Bilindiği gibi milli yas üç gün süreyle ilan edilmişti. Peki, milli yas ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte merak edilenler...
İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması ve günlerdir Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle ilan edilen 3 günlük milli yasın sonuna gelindi. Peki, milli yas ne zaman bitecek? Milli yas saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?
18 Ekim Çarşamba akşamı başlayan üç günlük milli yas Cumartesi akşam gün batımıyla sona erecek.
MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir.Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir. Ayrıca milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir.