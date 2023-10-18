Haberler Gündem Milli yas nedir, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? Milli yas ilan edilince ne olur, ne anlama gelir?

Milli yas nedir, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? Milli yas ilan edilince ne olur? Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tepki toplayan Gazze'de bir hastanenin bombalanmasıyla ilgili Türkiye, önemli bir son dakika kararı aldı. Onlarca Filistinli'nin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 3 günlük milli yas kararı alındığını açıkladı. İşte, milli yas nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman başlıyor sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:18 facebook

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze’deki bir hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili olarak 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi. İşte, söz konusu açıklama sonrası milli yas ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?



Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.



Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.



Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.