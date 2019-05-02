Atalay, TÜYAP'ta düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi'nin (GENESİS) yeni versiyonu olan Ağ Destekli Veri Entegre (GENESİS ADVENT) Savaş Yönetim Sistemi hakkında bilgi verdi.
Türkiye'nin deniz platformlarında kendi komuta, kontrol ve savaş sistemine sahip birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizen Atalay, "Daha önce geliştirilen 'GENESİS' isimli ürünümüz şu anda 40'ın üzerinde gemide çalışır vaziyette. 'GENESİS'in ağ desteği yeteneğine de sahip GENESİS ADVENT isimli yeni versiyonunun fabrika kabul testlerini ise geçtiğimiz ay tamamladık. Bu ağ desteği yeteneğine sahip bir savaş yönetim sistemi, dünyada bizim bildiğimiz iki-üç ülkede var. Biz de bu ülkelerin arasında olduk." ifadelerini kullandı.
Atalay, GENESİS savaş yönetim sisteminde, her bir geminin tek başına hareket ettiğini, geminin bütün silah ve sensörlerinin ise sistem üzerinden yönetildiğini anlattı.
Yerli ve milli olarak geliştirilen GENESİS ADVENT ile sisteme ağ desteğini eklediklerinin altını çizen Atalay, "Bu ağ destekli GENESİS ADVENT sayesinde bir filodaki bütün gemiler tek gemi gibi hareket edebiliyor. Filodaki herhangi bir gemiden, komutan, diğer bütün gemilerin silah ve sensörlerine hükmedebiliyor. Onlardaki verileri görebiliyor. Onlardaki silahlara talimat verebiliyor. Dolayısıyla filo bir ağın parçası olarak birlikte hareket ediyor. Bu da deniz kuvvetlerinin gücünde çarpan etkisi yapacak yeni bir yaklaşım." diye konuştu.
Atalay, sistemin MİLGEM'in 4. gemisinde deneme kurulumunun yapıldığını, bundan sonraki MİLGEM'lerde de ağ desteğine sahip komuta kontrol savaş yönetimin çok yakın zamanda kullanılacağını söyledi.
GENESİS ADVENT'in Türk deniz kuvvetleri dışında dost ülkelerin deniz kuvvetlerinin hizmetine de sunulacağını aktaran Atalay, Pakistan'a satılacak gemilerde de söz konusu sistemin kullanılacağını sözlerine ekledi.
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