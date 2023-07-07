Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:58.89’luk derecesiyle Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcunun ardından Romanya’dan Vlad-Stefan Stancu ikinci (15:00.51), bir diğer Türk sporcu Emir Batur Albayrak da (15:00.57) üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan organizasyonda mücadele eden bir diğer yüzücü Aykut Mert İravul ise 200 metre kelebek finalindeki 2:01.75’lik derecesiyle 7. oldu.