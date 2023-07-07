Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, altın madalya kazandı
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:58.89’luk derecesiyle Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcunun ardından Romanya’dan Vlad-Stefan Stancu ikinci (15:00.51), bir diğer Türk sporcu Emir Batur Albayrak da (15:00.57) üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan organizasyonda mücadele eden bir diğer yüzücü Aykut Mert İravul ise 200 metre kelebek finalindeki 2:01.75’lik derecesiyle 7. oldu.