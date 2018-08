Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, elemeleri geçemedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başlayan organizasyonun sabah seansında, kadınlar bireyselde 400 metre bayrak, 50 metre sırtüstü ve 100 metre kelebek, 50 metre serbest, takımlarda 4x100 metre serbest ön elemelerinde mücadele eden Viktoria Zeynep Güneş, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Nida Eliz Üstündağ, Zehra Duru Bilgin, İmge Roza Erdemli ve Beril Böcekler, elemeleri geçemedi.

Erkekler bireysel 400 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama, 4x100 metre serbest elemelerinde ise Erge Can Gezmiş, Batuhan Hakan, İskender Başlakov, Ümit Can Güreş, Ege Başer, Rasim Oğulcan Gör, Berkay Ömer Öğretir, Oktay Can Emirbayer, elemeleri geçemeyen sporcular oldu.

