Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerVoleybolMilliler, Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan karşısında sahne alıyor

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan karşısında sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak

Milli Voleybolcular

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu’nda oynayacak.
Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

TURNUVA STATÜSÜ

24 takım 6’şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül’de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.

ŞAMPİYON ANKARA'DA BELLİ OLACAK

4 Eylül’deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003’ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye’de belirlenecek. 7 Eylül’de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül’de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.
Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan
B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya
C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya
D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre
A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:

Yarın
14.30 Fransa - Bulgaristan
17.00 Sırbistan - Finlandiya
20.00 Türkiye - Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi
17.00 Fransa - Yunanistan
19.30 Türkiye - Finlandiya

25 Ağustos Pazar
17.00 Bulgaristan - Sırbistan
19.30 Yunanistan - Finlandiya

26 Ağustos Pazartesi
17.00 Fransa - Sırbistan
19.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos Salı
17.00 Finlandiya - Fransa
19.30 Yunanistan - Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba
17.00 Sırbistan - Yunanistan
19.30 Türkiye - Fransa

29 Ağustos Perşembe
17.00 Bulgaristan - Finlandiya
19.30 Türkiye - Sırbistan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şeyma Ercan: "Taraftarları bekliyoruz salonlara bekliyoruz" - Voleybol Haberleri
VOLEYBOLŞeyma Ercan: Taraftarları bekliyoruz!
Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'la sözleşme uzattı
VOLEYBOLFenerbahçe, kaptanla sözleşme uzattı
Nihat Özdemir'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek mesajı
VOLEYBOLNihat Özdemir'den A Millilere destek
Milli Takım antrenörü Guidetti'nin favorisi baklava - Voleybol Haberleri
VOLEYBOLGuidetti'nin favorisi baklava
Meryem Boz: "Her maç final değerinde"
VOLEYBOL"Her maç final değerinde"
Milli voleybolcularda hedef final
VOLEYBOLMilli voleybolcularda hedef final
Kadın milli voleybolcularda hedef Avrupa şampiyonluğu - Voleybol Haberleri
VOLEYBOLMillilerde hedef Avrupa şampiyonluğu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
VOLEYBOLMilliler hazırlıklarını sürdürüyor
Naz Aydemir Akyol: Çok heyecanlıyım
VOLEYBOL"Çok heyecanlıyım"
Naz Aydemir Akyol, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor
VOLEYBOLNaz Aydemir Akyol, zafere inanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X