Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve aynı Zamanda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Dr. Beytullah Dönmez, Brezilya’nın Goiania şehrinde yapılan Dünya Üniversite Güreş Şampiyonasında 15 madalya ile döndü.

Yapılan Güreş Şampiyonasıyla ilgili bilgi veren Dr. Beytullah Dönmez, "Üniversite serbest güreşlerde ve grekoromen güreş şampiyonasına 15 sporcu ile katıldık. Serbest güreşlerde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile takım halinde dünya 2.’si, grekoromende 7 altın, 1 bronz madalya ile dünya 1.’si olduk. Toplamda ise 15 madalya alarak ülkemiz adına bir rekorun sahibi olduk. Bu başarımızın ardından ise Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat tebrik edilmek bizleri onurlandırmıştır” dedi.

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