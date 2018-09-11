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A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz geri dönüşleri!
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Milli Takım'ın unutulmaz geri dönüşleri!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında İsveç karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılarak, unutulmaz geri dönüşlerine bir yenisini ekledi

11 Eylül 2018 Salı, 13:58:35 | Güncelleme:

Stockholm'deki mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Türkiye, 49. dakikada Claesson'un golüyle 2-0 geriye düştü. Ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Emre Akbaba 88 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle milli takımı galibiyete taşıdı.

ÇEKYA MÜCADELESİ

A Milli Takım'ın unutulmaz geri dönüşlerinde akla gelen maçların başında, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Çekya mücadelesi yer alıyor.

A Grubu son mücadelesinde Türkiye, Jan Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 geriye düştü. Milliler, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Turan ile bulduğu golle umutlandı. Ay-yıldızlı ekip, son 3 dakikada Nihat Kahveci'nin golleriyle tarihi bir galibiyete (3-2) imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

 

HIRVATİSTAN MAÇI VE GELEN YARI FİNAL

 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Takım'ın geri dönüşlerinin sık görüldüğü bir turnuva olarak hafızalarda yer etti.

Çekya'yı son dakika golleriyle eleyen Türkiye, çeyrek finalde de Hırvatistan karşısında inatçı karakterini ortaya koydu ve yarı final biletini cebine koymayı başardı.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, Hırvatistan 119. dakikada Ivan Klasnic'in golüyle öne geçti. Bu golden sonra herkes Hırvatistan'ın yarı finale yükseldiğini düşünürken, Semih Şentürk 120+2. dakikada Hırvatistan filelerini havalandırdı ve karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağladı.

Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

EV SAHİBİ 90'DA YIKILDI

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk geri dönüşünü ev sahibi İsviçre karşısında yaptı.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu Hakan Yakın'ın golüne engel olamayan milli takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Semih Şentürk'ün kafa golü ile dengeyi yakalayan Türkiye, mücadele bitti denilirken Arda Turan'ın 90+2. dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu maçın moraliyle Çekya karşısına çıktı.

 YUNANİSTAN'DA GÖRKEMLİ GALİBİYET

Ay-yıldızlı ekip, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Yunanistan deplasmanında da unutulmaz bir galibiyete imza atmıştı.

Deplasmanda henüz 5. dakikada geriye düşen milli takım, ilk yarıyı Tuncay Şanlı'nın golüyle 1-1'lik eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini ele geçiren A Milli Takım, Gökhan Gönül, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle Yunanistan'a 4-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşattı.

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