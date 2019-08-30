Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-29 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekibin, Estonya ve Avusturya'nın ardından İspanya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.

Milliler, İspanya ile oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da 3-1'lik skorla kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4-6 Eylül'de İstanbul’da bu kez Japonya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul’da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Karşılaşma sonrasında Türk bayrağı ile poz veren milli oyuncular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.