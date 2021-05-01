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Milliyet Sanat'ın "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasına başvurular başladı

Sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 2. kez "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasını düzenliyor.

Milliyet Sanat'ın
AA

Yarışma, eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırma ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmeyi amaçlıyor. İlki 2019'da yapılan yarışmanın son başvuru tarihi 9 Haziran olarak belirlendi.

Seçici kurul tarafından belirlenecek 10 eser arasından ilk 3'e giren yarışmacıların her biri 10 bin lira üretim desteği kazanırken, 1.'liğe değer görülen yarışmacı yurt dışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak.

Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak 11 Eylül'de Kemer Country Club'ta açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserler daha sonra tarihi Cemil Molla Köşkü bahçesinde sergilenecek.

Ağustos ayında kazananların açıklanacağı yarışmanın seçici kurulunda, Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, küratör ve sanat yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ebru Özdemir, heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, küratör ve sanat danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri Kurucusu Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve sanatçı Seçkin Pirim yer alıyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiler, "www.milliyetsanat.com" adresinden öğrenilebilir.

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