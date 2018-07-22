Millonarios - Boyaca Chico maçı istatistikleri

Millonarios ve Boyaca Chico, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. Ev sahibi Millonarios, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Boyaca Chico, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Millonarios galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boyaca Chico galibiyet oranı 0.00.

Millonarios önceki hafta Medellin mücadelesinde 1-0 yenildi.

Boyaca Chico ise Patriotas maçında 1-0 yenildi.

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