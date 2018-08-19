Millonarios - Deportivo Cali sahaya çıkıyor

Kolombiya Primera A Clausura maçında Millonarios ile Deportivo Cali, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. 5 puanlı Millonarios 10. sırada bulunuyor, Deportivo Cali 8 puana sahip ve 4. sırada. Millonarios, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Deportivo Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 704. İddaa'da Millonarios kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Cali kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Millonarios son hafta oynanan Deportivo Cali maçında 5-1 kazandı.

Deportivo Cali ise Millonarios maçında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Millonarios, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Deportivo Cali, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Deportivo Cali, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ