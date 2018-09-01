Millonarios - Itagüi Ditaires sahaya çıkıyor

Millonarios ve Itagüi Ditaires, 02 Eylül 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. 9 puanlı Millonarios 8. sırada bulunuyor, Itagüi Ditaires 11 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Millonarios, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Itagüi Ditaires son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 563 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Millonarios kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Itagüi Ditaires sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler.

Millonarios son haftadaki Deportivo Cali müsabasında 5-1 kazandı.

Itagüi Ditaires, Jaguares De Cordoba karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Millonarios, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Itagüi Ditaires, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Itagüi Ditaires, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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