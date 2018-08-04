Millonarios - Medellin karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Millonarios, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Medellin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. 4 puanlı Millonarios 5. sırada bulunuyor, Medellin 4 puana sahip ve 6. sırada. Millonarios, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Medellin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Millonarios kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Medellin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Millonarios önceki hafta Deportivo Cali mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Medellin, Atletico Nacional karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Millonarios, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Millonarios, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Medellin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Medellin, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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