Millwall - Gillingham maçı heyecanı

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Millwall, 14 Ağustos 2018 Salı günü Gillingham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Millwall, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 452 kodlu maçı oynayanlar; Millwall galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Gillingham galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Millwall önceki hafta AFC Wimbledon mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Gillingham ise Oxford United maçında 0-1 yenildi.

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