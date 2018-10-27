Millwall - Ipswich Town maçı heyecanı

Millwall ve Ipswich Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Millwall 13 puanla 20. sırada, Ipswich Town 9 puanla 24. sırada bulunuyor. Ev sahibi Millwall, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ipswich Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 298. İddaa'da Millwall kazanır 1.45, berabere biter 3.20, Ipswich Town kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Millwall önceki hafta Hull City mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ipswich Town ise Sheffield Wednesday karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Millwall, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 11 gol yedi.

Ipswich Town, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ipswich Town 6 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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