Millwall - Leeds United karşılaşma önü

İngiltere Championship maçında Millwall ile Leeds United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Millwall 5 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Leeds United 14 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Millwall, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Leeds United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 364. İddaa'da Millwall kazanır 2.65, berabere biter 2.90, Leeds United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Millwall önceki hafta Hull City mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Leeds United, Wolverhampton karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Millwall, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Leeds United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Leeds United, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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