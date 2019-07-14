Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Son olarak NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Sırp guard Milos Teodosic, 2 yılın ardından yeniden Avrupa'ya dönüyor.

İtalya 1. Basketbol Ligi takımlarından Virtus Segafredo 32 yaşındaki deneyimli basketbolcu ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

NBA'nin eski oyuncularından Mario Chalmers'ın da forma giydiği Virtus Segafredo gelecek sezon 7DAYS EuroCup’ta mücadele edecek ve turnuvada finale çıkması hâlinde 2020-2021 sezonu için doğrudan Turkish Airlines EuroLeague’e katılım hakkı elde edecek.

Kariyerinde Olimpiakos ve CSKA Moskova gibi takımların formasını giyen Milos Teodosic, 2017-18 sezonunda katıldığı Los Angeles Clippers ile NBA'de 2 yıl mücadele etti. Sırp guard, Clippers forması ile çıktığı 60 maçta 8.0 sayı, 2.4 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları tutturdu.