Milot Rashica: Galibiyet için geldik
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Lugano ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.
"GALİBİYET İÇİN GELDİK"
Milot Rashica müsabakayla ilgili, "Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynadım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.'' dedi.
"SUNİ ÇİM DEZAVANTAJ OLSA DA ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"
Suni çimin dezavantaj olduğunu söyleyen Rashica, ''Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.