Milot Rashica: "İyi bir şekilde gelişiyoruz"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 7-0’lık tarihi skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından maçta Mertens’in attığı golü hazırlayan Galatasaray’ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, “Çok iyi oynadık. Birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Oyun da bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Kupası arasının ardından dinlenmiş bir şekilde geri döneceklerini söyleyen Rashica, “Dünya Kupası arasına kendimize güvenerek, iyi bir şekilde gideceğiz. Dinlenerek taze bir şekilde döneceğiz. Yine kazanmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.