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Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Norwich City'den kiralık olarak transfer ettiği Milot Rashica'nın menajeri Aykut Erçetin, Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte Erçetin'in açıklamaları...

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  • Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın gelecek sezon için İngiltere Premier Ligi'nin yeni takımı Burney'le anlaştığı iddia edilmişti. 
  • Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin'den açıklama geldi.
  • Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Radyospor'a konuşan Aykut Erçetin, "Milot Rashica ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Okan Hoca (Buruk), Milot Rashica'nın hem hücuma hem de defansa sağladığı katkıdan çok memnun. Milot Rashica tamamiyle şampiyonluğa odaklınıyor. Hedefi Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Milot Rashica, Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Milot Rashica'nın gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana." dedi.
  • Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Milot Rashica'nın adının sık sık İngiltere ekibi Burney ile anılması hakkında da konuşan Erçetin, "Hani derler ya; birisi bir kuyuya taşar atar, kırk kişi çıkartamaz" diye. Bu iddia da tam bu şekilde bir iddia. Milot Rashica'nın, Galatasaray'a transfer süreci yaklaşık 2 ay sürmüştü. Milot Rashica'ya herkes Norwich City'den hatırlıyor ama Werder Bremen performansı çok iyiydi o dönem Leipzig'de oyuncuyu çok istemişti." cevabını verdi.
  • Milot Rashica'nın menajerinden transfer açıklaması!

    26 yaşındaki sağ kanat bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi ve 6 gol ile 5 asist yaptı.

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