Milot Rashica'nın adının sık sık İngiltere ekibi Burney ile anılması hakkında da konuşan Erçetin, "Hani derler ya; birisi bir kuyuya taşar atar, kırk kişi çıkartamaz" diye. Bu iddia da tam bu şekilde bir iddia. Milot Rashica'nın, Galatasaray'a transfer süreci yaklaşık 2 ay sürmüştü. Milot Rashica'ya herkes Norwich City'den hatırlıyor ama Werder Bremen performansı çok iyiydi o dönem Leipzig'de oyuncuyu çok istemişti." cevabını verdi.