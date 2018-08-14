Milton Keynes Dons - Charlton Athletic maçı istatistikleri

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Milton Keynes Dons, 14 Ağustos 2018 Salı günü Charlton Athletic takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Milton Keynes Dons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Charlton Athletic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Milton Keynes Dons galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Charlton Athletic galibiyet oranı 4.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Milton Keynes Dons önceki hafta Shrewsbury Town mücadelesinde 0-1 kazandı.
Charlton Athletic ise Rochdale karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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