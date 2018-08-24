Milton Keynes Dons - Exeter City maçı heyecanı

Milton Keynes Dons ve Exeter City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Milton Keynes Dons 5. sırada bulunuyor, Exeter City 10 puana sahip ve 1. sırada. Milton Keynes Dons son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Exeter City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Milton Keynes Dons galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Exeter City galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Milton Keynes Dons son haftadaki Chesterfield müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Exeter City ise Preston North End maçında 1-2 yenildi.

Milton Keynes Dons, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Exeter City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Exeter City, 4 gol atarken 0 gol yedi.

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