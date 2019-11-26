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HaberlerBasketbol

Milwaukee Bucks, Antetokounmpo'nun 50 sayı attığı maçta Utah Jazz'ı 122-118 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla Utah Jazz'ı 122-118 mağlup etti.

Antetokounmpo

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ın konuk ettiği Utah Jazz'ı 4 sayı farkla mağlup ettiği maçta Antetokounmpo, 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz'da Bojan Bogdanovic 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.

PHILADELPHIA 76ERS'TA EMBIID SAYI ATAMADI

Son şampiyon Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 25 sayı ve 7 ribaunt, Fred VanVleet'in 24 sayı ve 8 asistle oynadığı maçta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 101-96 yendi.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, sonradan oyuna girerek yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadelede 9 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın yıldızı Joel Embiid ise kariyerinin en kötü performansını sergileyerek 11'de 0 isabetle mücadeleyi 0 sayıyla tamamladı.

CEDİ OSMAN'DAN 15 SAYI

Doğu Konferansı temsilcilerinin son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadelesinde Brooklyn Nets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-106 mağlup etti.

Bu sezon 9. kez kazanan Nets'te Jarrett Allen 22 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparken, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23 sayı, Larry Nance 20 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman 15 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 2 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 103-88

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 126-114

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 106-108

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 113-125

Miami Heat-Charlotte Hornets: 117-100

Boston Celtics-Sacramento Kings: 103-102

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 101-96

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 122-118

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 94-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 104-114

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 97-100

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