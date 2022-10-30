Milwaukee Bucks, doludizgin ilerliyor

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Bucks, ağırladığı Hawks'ı 8 sayı farkla geçti ve sezona 5'te 5 yaparak başladı.

Konferans liderli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 17 ribaunt, Jrue Holiday 34 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Brook Lopez 21 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Nwora 11 sayı, Bobby Portis 9 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Yıldız oyuncu Antetokounmpo, 30 sayı ve 10 ribaunt barajını 4 maç üst üste geçen kulüp tarihinde Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından ikinci oyuncu oldu.

6. maçında ikinci kez kaybeden Hawks'ta Trae Young 42 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 asist ve 5 ribaunt, De'Andre Hunter 14 sayı, Clint Capela 11 sayı ve 10 ribaunt, Justin Holiday ise 10 sayı üretti.

- Jazz, tek sayı farkla kazandı

Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Utah Jazz, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 124-123 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

Jazz'de Lauri Markkanen 23 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Kelly Olynyk 23 sayı, Jordan Clarkson 21 sayı ve 6 asist, Collin Sexton 19, Malik Beasley 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

6. maçında ikinci kez yenilen Grizzlies'ta Desmond Bane 32 sayı ve 6 ribaunt, Dillon Brooks 30 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Tyus Jones ise 23 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

- Luka Doncic'in "triple-double" performansı, galibiyete yetmedi

Batı takımlarının uzatmaya giden diğer karşılaşmasında, Oklahoma City Thunder, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-111 yendi ve 6. maçında 3. kez kazandı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Luguentz Dort 16 sayı ve 6 ribaunt, Darius Bazley 15 sayı ve 8 ribaunt, Isaiah Joe 15 sayı, Jalen Williams 13 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

5. maçında üçüncü kez kaybeden Mavericks'te all-star Luka Doncic 31 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist, Spencer Dinwiddie 20, Dorian Finney Smith 13, Dwight Powell 13 sayı, Christian Wood 11 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Sacramento Kings - Miami Heat: 119-113

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 120-113 (uzatmada)

Brooklyn Nets - Indiana Pacers: 116-125

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 123-115

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers: 109-114

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 124-123

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 111-117 (uzatmada)