Milyarder Richard Branson uzaya gidiyor! 0:00 / 0:00

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İngiliz milyarder Richard Branson altı kişinin de bulunduğu ekiple bugün uzaya ilk test uçuşunu yapacak.

Branson ve beraberindeki ekip, ABD'li uzay aracı üreticisi Virgin Galactic'in yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı VSS Unity ile tam mürettabatlı ilk test uçuşu için uzaya yola çıkacaklar.

Uzay seyahati yapmanın bedelinin ise 250 bin dolar olduğu biliniyor. 90 dakika sürmesi beklenen yolculuğun TSİ 16.00'da başlaması bekleniyor.

"HEYECANLANMAMAK İÇİN 17 YIL UĞRAŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Branson, "Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım ama heyecanlıyım. Açıkçası biraz gerginim ama uzaya gitmeden hemen önce kim olmaz ki? Genel olarak heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.