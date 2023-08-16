Milyonda bir olacak kadar ilginç tesadüfler yaşayan 17 kişi
Hayat sürprizlerle doludur ve bazıları o kadar beklenmedik olabilir ki fotoğraflanmaya değerdir. Reddit kullanıcıları da başlarından geçen ve herkesi gülümseten ilginç anlarını paylaşıyor.
“Kostümlü adamın fotoğrafını çekmeye çalışıyordum ve çerçeveye zıt renkli bir kişi girdi.”
"İsviçre'ye gittiğimde ahşap heykelin tıpatıp aynısıydım."
“Çocuğumun diş fırçaları bu kitapta.”
"Bu yaprak tamamen aynı renkteki bir arabanın üzerine düştü."
“Karım doğru zamanda doğru ceketi giyiyordu."
"Yeni dairem için tıpkı kedime benzeyen bir paspas buldum ve bu beni mutlu ediyor."
"Kızarmış yumurtam Yin-Yang yaptı."
"Cam duş kapımdan gelen kırılma ve gökkuşağı, lavabomdaki su akışıyla mükemmel bir şekilde sıralandı."
"Bu resimle karşılaştım ve tanıdık geldiğini düşündüm."
"Bulduğum ağustosböceği, kafasında McDonald's logosu varmış gibi görünüyor."
“Kahvaltı yaparken iki sarılı 4 yumurta yedim!”
"İş yerindeki tarih damgamın mürekkebi gömleğimde patladı ve malzeme damlacıkları küçük yıldızlara dönüştü."
"Biftek gibi görünen bir kaya parçası buldum."
“Bulutlar bir dünya haritasına benziyordu.”
“Mükemmel küçük tütsü kıvrımı.”