Kurumlar döviz, bireyler altın tercih etti

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.
Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3 milyar 175 milyon liralık altın, 408 milyar 209 milyon liralık döviz ve 424 milyar 237 milyon liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.
Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2,6 milyar liralık altın, 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.
KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ
Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bankalarda bulunan 5,8 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.
Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 4 milyar 543 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 277 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78,1'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.
Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 321 milyar 666 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 230 milyar 853 milyon liraolarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 552 milyar 519 milyon liralık döviz hesabının yüzde 58,2'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.
Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 162 milyar 397 milyon lira, resmi kuruluşlarda 62 milyar 163 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 241 milyar 128 milyon lira olarak dağılıyor.
BDDK verilerine göre, milyonerlerin sahip olduğu mevduat türlerinin 2017 ve 2018 sonu itibarıyla dağılımı şöyle:
|(Milyon TL)
|2017
|2018
|Fark (miktar)
|Fark (%)
|TP Mevduat
|424.237
|465.687
|41.450
|9,8
|a) Gerçek Kişiler
|132.141
|162.397
|30.256
|22,9
|b) Resmi Kuruluşlar
|67.589
|62.163
|-5.426
|-8,0
|c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar
|224.507
|241.128
|16.621
|7,4
|Döviz Tevdiat
|408.209
|552.519
|144.310
|35,4
|a) Gerçek Kişiler
|157.383
|230.853
|73.470
|46,7
|b) Resmi Kuruluşlar
|5.306
|8.754
|3.448
|65,0
|c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar
|245.520
|312.912
|67.392
|27,4
|Kıymetli Maden Depo Hesapları
|3.175
|5.819
|2.644
|83,3
|a) Gerçek Kişiler
|2.525
|4.543
|2.018
|79,9
|b) Resmi Kuruluşlar
|0
|0
|0
|c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar
|650
|1.277
|627
|96,5
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