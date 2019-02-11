Kurumlar döviz, bireyler altın tercih etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3 milyar 175 milyon liralık altın, 408 milyar 209 milyon liralık döviz ve 424 milyar 237 milyon liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2,6 milyar liralık altın, 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.

KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ



Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bankalarda bulunan 5,8 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 4 milyar 543 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 277 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78,1'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 321 milyar 666 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 230 milyar 853 milyon liraolarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 552 milyar 519 milyon liralık döviz hesabının yüzde 58,2'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.



Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 162 milyar 397 milyon lira, resmi kuruluşlarda 62 milyar 163 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 241 milyar 128 milyon lira olarak dağılıyor.

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sahip olduğu mevduat türlerinin 2017 ve 2018 sonu itibarıyla dağılımı şöyle:

(Milyon TL) 2017 2018 Fark (miktar) Fark (%) TP Mevduat 424.237 465.687 41.450 9,8 a) Gerçek Kişiler 132.141 162.397 30.256 22,9 b) Resmi Kuruluşlar 67.589 62.163 -5.426 -8,0 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 224.507 241.128 16.621 7,4 Döviz Tevdiat 408.209 552.519 144.310 35,4 a) Gerçek Kişiler 157.383 230.853 73.470 46,7 b) Resmi Kuruluşlar 5.306 8.754 3.448 65,0 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 245.520 312.912 67.392 27,4 Kıymetli Maden Depo Hesapları 3.175 5.819 2.644 83,3 a) Gerçek Kişiler 2.525 4.543 2.018 79,9 b) Resmi Kuruluşlar 0 0 0 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 650 1.277 627 96,5



