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Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son bilgilere göre okula başlama yaşında değişikliğe gidilecek. Eğitim alanında gelecek yıl atılması planlanan adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre belirlendi. Söz konusu karara göre zorunlu okula başlama dönemi 5 yaşa düşürülecek.

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  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    Okula başlama yaşına yönelik daha önce değişikliğe gidilmişti. Okula başlama yaşına yönelik farklı çalışmalar uygulamaya konulurken anne babalarda bu durum kafa karışıklığına neden olmuştu. Bir kısım çocuklarının erken yaşta okula başlamasına sıcak bakarken diğer bir kısımda ise bu durum endişeye neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından edinilen bilgilere göre eğitimin geliştirilmesi amacıyla okula başlama yaşı düşürüldü. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    5 YAŞ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA

    2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Bu doğrultuda çocukların okula başlama yaşı, ilave derslikler, İngilizce eğitiminde yeni modeller gibi konularda değişikliğe gidilecek.

    Eğitim alanında gelecek yıl atılacak adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlendi. Buna göre atılması planlanan adımlar şöyle:

    Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    KAPALI KÖY OKULLARI AÇILACAK

    Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı incelenecek. 

    Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Coğrafi ve iklim şartları bakımından öğrencilerin taşınmasında güçlük çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları eğitim-öğretime açılacak.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    DERS İÇERİKLERİ ARTIRILACAK

    Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak.

    EBA ortamı daha da zenginleştirilecek ve 2 bin eğitim içeriği EBA'ya eklenecek.

    Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 3. Dijital becerilerin artırılması amacıyla 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÇALIŞMALAR ARTACAK

    Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller ve konular daha da zenginleştirilecek. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    ÖZEL EĞİTİME YATIRIM ARTACAK

    Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için ise eğitim hizmetlerinden maksimum düzeyde yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecek. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına ise 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.
  • Milyonlarca ebeveyni ilgilendiriyor: Okula başlama yaşında değişiklik! Zorunlu eğitime başlama yaşı düşürüldü!

    Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri için yeni yaklaşımlar çerçevesinde 200.000 yönetici ve öğretmene eğitim verilecektir.

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