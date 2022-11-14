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Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım ayı kampanyaları güncellendi!

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, Kasım ayında güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankaları promosyon güncellemesinin ardından Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tutarlarını yeniledi. İşte, banka banka emekli promosyon kampanyası ödemelerinde son durum...

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  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    Emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı sürüyor. SGK tarafından yapılan açıklamanın ardından 5 bin TL limit konulurken Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri de güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini bünyesine çekmek isteyen bankalar, Kasım ayı emekli promosyon kampanyanlarını duyurdu. İşte, 2022 Kasım emekli promosyon ödemeleri ve kampnaya hakkında tüm detaylar...
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 5.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

    Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,

    Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2022-31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0 - 3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL
    3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 1.350 TL 4.850 TL
    7.500 TL - 9.999 4.500 TL 1.750 TL 6.250 TL
    10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    0-3499.-TL kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL-7.499.-TL arasında olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL-9.999.-TL arasında olanlara 4.500.-TL,

    10.000.-TL ve daha fazla olanlara 5.000.-TL,  promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan 

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

    Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    HALKBANK

    Brüt Maaş Tutarı

    Ödenecek  Promosyon Tutarı

    3.500 TL altı

    3.000 TL

    3.500 - 7.499 TL

    3.500 TL

    7.500 - 9.999 TL

    4.500 TL

    10.000 TL ve üzeri

    5.000 TL
     
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    TÜRKİYE FİNANS

     

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    3.499TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

    3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

    10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    GARANTİ BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.  Promosyon avantajından 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL, 

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL, 

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.

    Kampanya  4 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    TEB

    Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 7.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

    Kampanya 01.11.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    aaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL 
    3.500-7.499 TL 3.500 TL 1.400 TL 4.900 TL
    7.500 TL ve 9.999 TL 4.500 TL 1.800 TL 6.300 TL
    10000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL
           
           
           
           
         
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    YAPIKREDİ'DEN 7.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

    1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
  • Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

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