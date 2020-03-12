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Milyonlarca kişinin yarıştığı e-spor müsabakasında ilk defa Türkiye'yi temsil edecekler



- Dünyanın en çok oyuncuya sahip video oyunlarından Dota 2'de Türkiye şampiyonu olan "Team-Closer" ekibi, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek dünya elemelerinde ilk defa Türkiye'yi temsil edecek - Üniversite öğrencisi olan 5 genç, bir yandan eğitimlerine devam ederken, diğer taraftan E-spordaki başarılarını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor - Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Yılmaz: - "Tıp ve oyun ikilemi zor ama bir arada gidiyor" - Bilgisayar mühendisliği okuyan Faruk Terzi: -"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Dünyanın en çok oyuncuya sahip video oyunlarından Dota 2'de Türkiye şampiyonu olan 5 kişilik üniversite öğrencisinden oluşan "Team-Closer" ekibi, Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek dünya elemelerinde ilk defa Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Son yıllarda giderek daha fazla rağbet görmeye başlayan ve oyuncular kadar ülkeler için de prestij mücadelesine sahne olan e-spor müsabakalarında Türk oyuncular büyük başarılara imza atıyor.

Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip Dota-2 dünya sıralamasında ilk 100'e kadar yükselen Team-Closer ekibi, 21 Aralık 2019'daki Türkiye finalini kazandıktan sonra gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Beylikdüzü'nde kiraladıkları villada, Stockholm'de düzenlenecek dünya elemelerine hazırlanan gençler, bir yandan da üniversite eğitimlerine devam ediyor.

Dünya şampiyonasına aralıksız hazırlanan Team-Closer ekibi, e-sporun hayatlarındaki etkilerini ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

- "Tıp ve oyun ikilemi zor ama bir arada gidiyor"

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Yılmaz, geçen sene Türkiye şampiyonu olmalarının kendilerini çok iyi motive ettiğini ve 5 kişi aynı evde, dünya şampiyonluğuna ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

E-sporla uzun yıllardır ilgilendiğini belirten Yılmaz, "2009'da bireysel turnuvada Türkiye birincisi olduktan sonra Robert Koleji'nde arkadaşlarımla birlikte yatakhanede oynamaya devam ettim. Bu sevgi bir tutkuya dönüştü. Başarılarımı artırmak istiyordum. 'Tıp fakültesinde okurken nasıl bu oyunda bu kadar başarılı oluyorsun?' diye soranlar oluyor. Tabii ki fedakarlık ediyorsunuz ve çaba gösteriyorsunuz, bu ikilem zor ama kesinlikle ikisi bir arada devam ediyor. " diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Faruk Terzi de internet kafede başlayan oyun serüvenini "dünya şampiyonu" olarak tamamlamak istediğini söyledi.

Terzi, video oyunların normal spor müsabakaları gibi ülkeler için prestij meselesine dönüştüğünü belirterek, "Bizim sahamız da bilgisayar. Burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Katılacağımız müsabakalarda sadece kendimizi değil, ülkemizi de temsil ediyoruz. Bunun farkındayız ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Programı'nda eğitim gören Samet Eroğlu da zamanının büyük bölümünü e-spor oyunlarıyla geçirdiğini ve müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Oyunculardan Soner Kürşat da Dota-2 oyunuyla küçük yaşlarda tanıştığını, İngilizcesini oyun sayesinde ilerlettiğini ve kendini daha fazla geliştirmek için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumaya karar verdiğini söyledi.

Ekip ruhuyla Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını anlatan Kürşat, takımın adının hem bu ruha hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC'yi temsil ettiğini aktardı.