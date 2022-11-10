Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor! MEB açıkladı: Yarın başlıyor!

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ders zili 12 Eylül tarihinde çalmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte MEB tatil takvimini de yayımlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil dönemleri belli olmuştu. Buna göre, okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonun üzerindeki öğrenci, yarın son kez ders yapacak ve böylece 9 günlük birinci ara tatile çıkılacak.