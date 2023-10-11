Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullarda kritik tarih yaklaştı!

Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım ayına artık kısa bir süre kalmasıyla gözler "Okullarda ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2023-2024 MEB tatil takvimi ile Kasım ara tatil tarihi...

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ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.