DHA

Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Min-Jae Kim´i, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, teknik direktör Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.