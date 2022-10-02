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Haberler Gündem 3. Sayfa Minareden düşen işçi hayatını kaybetti
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Sakarya'da tadilat yaptığı minareden düşen işçi öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci, dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Minareden düşen işçi hayatını kaybetti
Minareden düşen işçi hayatını kaybetti
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DHA

Sakarya'da minareden işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Embiya Demirci (35) tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demirci´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci´nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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