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        Haberler Yaşam Minareden düşen yavru puhuyu Ahmet amca kurtardı

        Minareden düşen yavru puhuyu Ahmet amca kurtardı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde cami minaresindeki yuvasından düşen yavru puhu kuşunu 70 yaşındaki Ahmet amca kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:40
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        Minareden düştü, Ahmet amca kurtardı
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        Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kapancıağılı köyünde bir kuş yavrusunun cami minaresinden düştüğünü gören vatandaşlardan Ahmet Koyuncu, yavruyu yerden alıp çıktığı minareye geri koydu.

        Birkaç gün boyunca izlediği yavrunun annesinin yuvaya gelmediğini fark eden Koyuncu, beslenemediği için Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi Müdürlüğü görevlileriyle irtibata geçti.

        Köye gelen görevliler yavru puhuyu alarak il merkezine götürdü.

        Üç çocuk babası Koyuncu, “Bu beyaz yavru puhu kuşu minareden düşmüş. Annesi gelir sahipleriniz diye tekrar metrelerce yükseklikteki cami minaresine çıkarak kuşu yuvasına bıraktım. Ama annesini ölmüştü. Bizde Amasya Milli Parklara ulaştık. Sağolsunlar gelerek yavru kuşu teslim aldılar” diye konuştu.

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        #puhu
        #Ahmet amca
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