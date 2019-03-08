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Sergi, Mine Anafarta’nın birkaç yıldır sivri dilli bir Instagram projesi olarak yürüttüğü yüzlerce kolaj paylaşımı arasından bir seçkiyi, edisyonlu işler olarak çevrimdışı tedavüle sokuyor.
Dijital dünyanın görsel öğelerini avcı toplayıcı güdülerle biriktirerek kendi görsel arşivini oluşturan sanatçı, bu arşivden parçaları doğa dışı bir şekilde bir araya getirerek, iki boyutlu rüya fotoğrafları oluşturuyor. Anafarta’nın kolajlarında başta kadın, tabiat, toplumsal kimlikler ve ilişkilerin öne çıktığı temalar yer alıyor.
REKLAM SLOGANLARI VE ‘GİZLİ’ RUH HALLERİ
Anafarta, geri dönüştürülmüş popüler kültür öğelerinden oluşan kolajlarını, yıllarca çalıştığı reklam sektörünün sloganlarını andıran ve internet meme kültürünün alaycılığından beslenen tipografik elementlerle birleştirerek, kişilerin gizli ruh halini yansıtan ironik eserlere çeviriyor.
İkircikli mesajlar, güvenilmez nasihatler, karanlık itiraflar ile süslediği kolajlarını, oldukça idealize bir dünya yansıtmaya çalışan diğer sıradan sosyal medya paylaşımlarının arasına mayın gibi serpiştiren sanatçı, kolay tüketilebilir Instagram akışını ‘yapıbozum’a uğratıyor.
Sosyal medya paylaşımları izleyicide örtük bir rahatsızlık ve sorgulama hissi yaşatırken, eserlerin aynasında kendimizle yüzleşmeyi kabule sürükleyen bir tavır barındırıyor.
Üslubu popüler kültür unsurlarından yoğun bir şekilde beslenip pek çok türe yakınlaşsa da hiçbirine tam oturmayan, kendine has yeni ve güncel sanatçılardan biri olan Anafarta, insan ruhunun eşsiz kusurlarında salınımla kendi dönüşümüne de yârenlik ediyor.
Fotoğrafların bende güvende ♥ 29 Mart'ta açılıyor.
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