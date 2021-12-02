4 Aralık tarihinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Mine Koşan, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Koşan, "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi günkü programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerektiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle. ifadelerini kullandı.