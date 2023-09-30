Mine Tugay'dan Fenerbahçe formalı poz! Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu!
Türkiye'nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü güzel son olarak Fenerbahçe formasıyla verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve daha önce Medcezir, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi başarılı projelerde boy gösteren Mine Tugay, kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Başarılı oyunculuk performansının yanında sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay son olarak Fenerbahçe formasıyla çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Mine Tugay, Fenerbahçe formasını giyerek verdiği pozunun altına: "Maça gitmek farz oldu" notunu düştü.
Instagram hesabında 3.4 milyon takipçisi olan Mine Tugay'ın bu pozu kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine düştü. Ünlü isme sevenlerinden övgü dolu yorum geldi.
İşte Mine Tugay'ın Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu...